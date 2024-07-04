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РИА Новости: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра

РИА Новости: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра

Беженцы из-под Часова Яра рассказали, как расчёты дронов-камикадзе ВСУ охотились за людьми. Эвакуированные из-под Часова Яра российскими военными жители рассказали, что украинские беспилотники устроили охоту на них, сообщает РИА Новости.

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