РИА Новости: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра

Беженцы из-под Часова Яра рассказали, как расчёты дронов-камикадзе ВСУ охотились за людьми. Эвакуированные из-под Часова Яра российскими военными жители рассказали, что украинские беспилотники устроили охоту на них, сообщает РИА Новости.
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