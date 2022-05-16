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Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее и после 2024 года

Роскосмос: состояние МКС позволяет использовать ее и после 2024 года

США ждут решения от Роскосмоса не только по перекрестным полетам к МКС, но и по срокам эксплуатации Международной космической станции.

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