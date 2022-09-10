Кристиан Хорнер не исключил возобновления сотрудничества с Honda

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что японский производитель Honda может оказать его команде техническую помощь в рамках разработки двигателей 2026 года, если решит сохранить связь с Формулой 1.
Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что японский производитель Honda может оказать его команде техническую помощь в рамках разработки двигателей 2026 года, если решит сохранить связь с Формулой 1.
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