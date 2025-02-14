2,5 тысячи водителей в Алтайском крае за год лишили права управления из-за пьяной езды

Из-за них происходит наибольшее число ДТП В 2024 году в Алтайском крае водительских прав лишились 4362 человека, об этом журналистам 14 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления региональной Госавтоинспекции Владислав Перцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии