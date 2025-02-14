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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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2,5 тысячи водителей в Алтайском крае за год лишили права управления из-за пьяной езды

2,5 тысячи водителей в Алтайском крае за год лишили права управления из-за пьяной езды

Из-за них происходит наибольшее число ДТП В 2024 году в Алтайском крае водительских прав лишились 4362 человека, об этом журналистам 14 февраля на пресс-конференции сообщил начальник управления региональной Госавтоинспекции Владислав Перцев.

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