Томенко заявил, что в Алтайском крае имеется кадровый дефицит

Количество официальных безработных в два раза меньше, чем вакантных мест Алтайский край испытывает острую нехватку кадров – потребность в специалистах превышает число официально зарегистрированных безработных более, чем в два раза.
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