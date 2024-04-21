Выяснились подробности смерти 6-летней девочки от выстрела из пневматической винтовки

Как стало известно СМИ, за несколько часов до трагедии компания мужчин с родственниками (от 40 до 52 лет от роду) приехала в гости на дачный участок в подмосковную деревню Мартемьяново к 41-летнему бизнесмену.
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