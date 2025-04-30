Трамп предложил Египту бесплатный проход для США через Суэцкий канал

Как сообщает The Wall Street Journal, в начале апреля Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил освободить американские суда от платы за проход через Суэцкий канал.
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