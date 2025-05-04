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Авторадио

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Праздничный концерт "Авторадио. Классика. Дуэты" покажут на телеканале НТВ 7 мая

Отмечать День рождения Авторадио в компании самых ярких Звезд стало уже доброй традицией. Совсем недавно с полным размахом мы отметили наше 32-летие в Государственном Кремлевском Дворце, где при полном аншлаге состоялось фантастическое шоу - "Авторадио.

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