Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Александр Доливо

Украинский язык - это пожалуйста. Культура есть культура. Но! Преподавание в школах, средних и специальных учебных заведениях, институтах только на русском, говорить и вести документооборот везде, не только в госучреждения, только на русском - т.е. на государственном, не с точки зрения русского национализма, а с точки зрения разностороннего богатства изложения русским языком, его информативности и других аспектов. Это для людей понимающих суть проблемы, а не для быдла!