Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Сторублевцев
    Депортировать и таджиков и других "спецов" ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ !!!В месте с их многочисленным  родственниками без права в..."А вы посла Турци...
  • Михалыч
    А Власти не стыдно за такой беспредел для русских?! У вороватых миллионеров и их чиновничьей крыши нет ни стыда, ни с..."А вы посла Турци...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    И я не понял, почему всем в стране занимается лично Бастрыкин? Если подчинённые на местах не справляются, а может и у...Украинцы напали н...

Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка

Политнавигатор Украинский язык будет преподаваться в школах Запорожской области, как родной язык, то есть отдельным предметом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Доливо
Украинский язык - это пожалуйста. Культура есть культура. Но! Преподавание в школах, средних и специальных учебных заведениях, институтах только на русском, говорить и вести документооборот везде, не только в госучреждения, только на русском - т.е. на государственном, не с точки зрения русского национализма, а с точки зрения разностороннего богатства  изложения русским языком, его информативности и других аспектов. Это для людей понимающих суть проблемы, а не для быдла!
Ответить
1 час.
Алатырка
А не нужно его насильно вводить, надо предпринять все шаги. Для того, чтоб это стало синонимом +необразованности-употребленте и изучение хохляцкого
Ответить
1 час.
vagas Karlito
Не надо заигрывать снова на граблях  с людьми!  Тут или или!))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх