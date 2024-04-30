Политнавигатор Украинский язык будет преподаваться в школах Запорожской области, как родной язык, то есть отдельным предметом.
Почему в школах Мелитополя решили оставить изучение украинской мовы как родного языка
Комментарии
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Александр Доливо
Украинский язык - это пожалуйста. Культура есть культура. Но! Преподавание в школах, средних и специальных учебных заведениях, институтах только на русском, говорить и вести документооборот везде, не только в госучреждения, только на русском - т.е. на государственном, не с точки зрения русского национализма, а с точки зрения разностороннего богатства изложения русским языком, его информативности и других аспектов. Это для людей понимающих суть проблемы, а не для быдла!
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1 час.
Алатырка
А не нужно его насильно вводить, надо предпринять все шаги. Для того, чтоб это стало синонимом +необразованности-употребленте и изучение хохляцкого
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1 час.
vagas Karlito
Не надо заигрывать снова на граблях с людьми! Тут или или!))
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1 час.
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