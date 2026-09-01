В украинском вопросе нужно исходить из реалий на фронтах – Песков

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на складывающуюся на фронтах обстановку при оценке ситуации вокруг Украины.
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