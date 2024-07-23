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Аналитики определили, на что делает ставку Си Цзиньпин для “великого возрождения” Китая

Аналитики определили, на что делает ставку Си Цзиньпин для “великого возрождения” КитаяПредседатель КНР Си Цзиньпин делает ставку на высокие технологии для “великого возрождения” Китая, пишет The Financial Times.

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