Патриотическое воспитание в России: как изменится молодежная политика?

Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к администрации президента. По имеющимся данным, в рамках новой инициативы предусмотрено «пропагандистское» оформление, а также определены полномочия и ответственности на федеральном и региональном уровнях в сфере патриотического воспитания.