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Результаты школьников в странах ОЭСР упали до исторического минимума

Средние результаты 15-летних школьников в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по естественным наукам, чтению и математике опустились до минимальных значений за 25-летнюю историю наблюдений, следует из доклада PISA 2025.

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