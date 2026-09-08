Результаты школьников в странах ОЭСР упали до исторического минимума

Средние результаты 15-летних школьников в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по естественным наукам, чтению и математике опустились до минимальных значений за 25-летнюю историю наблюдений, следует из доклада PISA 2025.
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