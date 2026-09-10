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В колбасе "Дымов" нашли опасный бензапирен в 19 раз выше нормы

В колбасе "Дымов" нашли опасный бензапирен в 19 раз выше нормы

Роспотребнадзор обнаружил в колбасе "Балыковая" от бренда "Дымов" опасный канцероген бензапирен. Его концентрация превысила допустимую норму в 19,4 раза.

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