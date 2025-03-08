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Царьград

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США инициируют антимонопольное расследование из-за скачка цен на яйца

США инициируют антимонопольное расследование из-за скачка цен на яйца

Министерство юстиции США расследует резкий рост цен на яйца. В январе отмечено увеличение на 13,8%, как следствие птичьего гриппа, поразившего 18,8 млн несушек.

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