Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 14 сентября: список АЗС

Сегодня, 14 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС(информация обновляется): Симферополь улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Куйбышева, 227 (АЗС ТЭС № 14) В наличии: АИ-92, АИ-95 Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: АИ-92 проспект Победы, 238 (АЗС ТЭС № 48) В наличии: ДТ Железнодорожный район, микрорайон Героев Сталинграда, 20 (АЗС ТЭС № 47) В наличии: ДТ Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-92, АИ-95 Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-92, ДТ Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ пгт Грэсовский, улица Кржижановского, 40 (АЗС ТЭС № 54) В наличии: АИ-92, АИ-95 Симферопольский район пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Мирное, Евпаторийская улица, 180 (АЗС ТЭС № 61) В наличии: АИ-92, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 1 (АЗС ТЭС № 71/1) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 2 (АЗС ТЭС № 712) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Армянск Симферопольское шоссе, 14 (АЗС ТЭС № 66) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Белогорский район Мичуринское сельское поселение (АЗС ТЭС № 72) В наличии: ДТ Криничненское сельское поселение (АЗС ТЭС № 76) В наличии: АИ-95, ДТ Кировский район А-291, 115-й километр (АЗС ТЭС № 74/1) В наличии: АИ-92, ДТ Красноперекопск Таврическая улица, 12А (АЗС ТЭС № 25) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Ленинский район А-291, 75-й километр, уч2 (АЗС ТЭС № 73/2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ А-291, 76-й километр, уч1 (АЗС ТЭС № 73/1) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Раздольненский район пгт Раздольное, улица Антона Кима, 1А (АЗС ТЭС № 24) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Саки ул.