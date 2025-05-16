Посольство: угрозы Британии ввести санкции направлены на подрыв переговоров

Британские угрозы введения новых санкций в отношении России на фоне прошедших в Стамбуле переговоров направлены на подрыв урегулирования на Украине, сообщается в комментарии посольства РФ в Лондоне, 16 мая передает РИА Новости.
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