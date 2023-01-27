"Наглость зашкаливает": "острая" ситуация в жилом районе Владивостока

В жилом районе Владивостока произошла неприятная ситуация. Так, на Второй Речке в районе Русской автовладелец не правильно припарковал свой автомобиль, он не просто поставил своё авто на газон или бросил во дворе, а припарковался почти в подъезде.
В жилом районе Владивостока произошла неприятная ситуация. Так, на Второй Речке в районе Русской автовладелец не правильно припарковал свой автомобиль, он не просто поставил своё авто на газон или бросил во дворе, а припарковался почти в подъезде.
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