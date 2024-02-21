Власти Магаданской области разрешили эвтаназию бездомных животных

Правительство Магаданской области опубликовало "Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Магаданской области в случае эксплуатации пунктов временного содержания животных".
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