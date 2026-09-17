В Смоленске прошло торжественное открытие XXI Образовательных чтений ЦФО

Мероприятие под названием «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» проходит при благословении Патриарха Кирилла По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Смоленске проходят XXI Образовательные чтения Центрального федерального округа «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».