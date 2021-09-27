Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 27 сентября

27 сентября замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты были сделаны на привокзальной площади в Нижнем Тагиле при температуре воздух +2 градуса и северо-восточном ветре со скоростью 6 метров в секунду.