В США предложили способ избавиться от Байдена и Трампа одновременно

JIM LO SCALZO/ТАСС Президентские выборы в США, которые намечены на 2024 год, вновь могут вывести на арену двух политических тяжеловесов – действующего главу государства Джо Байдена и утратившего пост Дональда Трампа, который мечтает взять реванш.
JIM LO SCALZO/ТАСС Президентские выборы в США, которые намечены на 2024 год, вновь могут вывести на арену двух политических тяжеловесов – действующего главу государства Джо Байдена и утратившего пост Дональда Трампа, который мечтает взять реванш.
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