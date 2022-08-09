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В США предложили способ избавиться от Байдена и Трампа одновременно

В США предложили способ избавиться от Байдена и Трампа одновременно

JIM LO SCALZO/ТАСС Президентские выборы в США, которые намечены на 2024 год, вновь могут вывести на арену двух политических тяжеловесов – действующего главу государства Джо Байдена и утратившего пост Дональда Трампа, который мечтает взять реванш.

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