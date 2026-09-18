Депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv объяснил негативную реакцию Лондона на срыв попытки покушения на британского посла в Москве по заданию украинской стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД Норвегии посл...
- РА Владельцы китайск...
- Житель Краснодара...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым