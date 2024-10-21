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Танкеры-газовозы СПГ оказались никому не нужны

Танкеры-газовозы СПГ оказались никому не нужны

Алчность трейдеров и поставщиков СПГ оказала пагубное воздействие на всю отрасль. Неконтролируемая активность будет иметь долгосрочные последствия и приведет к падению прибыли, а не наоборот, как ожидалось.

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