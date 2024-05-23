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Медведев: Россия учтет участие нейтральных стран в саммите по Украине. «Мы этого не забудем»

Медведев: Россия учтет участие нейтральных стран в саммите по Украине. «Мы этого не забудем»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, планирующие участвовать в швейцарском саммите по Украине, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и переход на сторону бандеровского режима.

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Комментарии
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фарид сабиров
Пусть они там мечтают , как и кого они будут делить. Они еще не понимают что их самих уже поделили и умножили на 0 .
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20 час.
Natalija Osminina
Времени для выбора, на чьей ты стороне, предоставлялось более 2-х лет.
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19 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Мы пахали. Я и трактор.
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14 час.

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