Фото: GLOBAL LOOK PRESS Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, планирующие участвовать в швейцарском саммите по Украине, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и переход на сторону бандеровского режима.
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