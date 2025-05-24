В Татарстане предприниматели требуют возврата более 10 млн рублей, вложенных в инвестпроект одной из казанских бизнес-леди

Еще одна история разбитых надежд тех, кто поверил в легкий заработок. Правоохранители Татарстана начали проверку по заявлению группы предпринимателей, которые требуют возврата десятков миллионов рублей, вложенных в инвестпроект одной из казанских бизнес-леди.