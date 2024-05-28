Мой любимый вид из немецких новостей. Ожидание называется. Или - шаг в неизвестность. На самом деле это немецкий мост в будущее для француза Макрона.
О целях трехдневного визита Эммануэля Макрона в ФРГ
Комментарии
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Регина Толстоброва
Одно дерьмо собралось.
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16 час.
Юрий анин
"Победитель" приехал к побежденному...
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15 час.
Traveller
Вспомнились слова немецкого полковника из к/ф "Мы из будущего": "И что, эти полужиды тоже нас победили?" (с) Т.е. и авторы фильма, и тогдашние немцы очень сомневались в "антифашизме" французов.
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12 час.
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