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О целях трехдневного визита Эммануэля Макрона в ФРГ

О целях трехдневного визита Эммануэля Макрона в ФРГ

Мой любимый вид из немецких новостей. Ожидание называется. Или - шаг в неизвестность. На самом деле это немецкий мост в будущее для француза Макрона.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Одно дерьмо собралось.
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16 час.
Юрий анин
&quot;Победитель&quot; приехал к побежденному...
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15 час.
Traveller
Вспомнились слова немецкого полковника из к/ф &quot;Мы из будущего&quot;: &quot;И что, эти полужиды тоже нас победили?&quot; (с) Т.е. и авторы фильма, и тогдашние немцы очень сомневались в &quot;антифашизме&quot; французов.
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12 час.

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