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Журнал «Профиль»

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Лукашенко призвал артистов не лезть в политику

По словам президента Белоруссии, они должны заниматься своим делом и радовать людей. На церемонии открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" Лукашенко заявил, что искусство сегодня остро нужно славянской семье, БелТА.

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