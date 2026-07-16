Лукашенко призвал артистов не лезть в политику

По словам президента Белоруссии, они должны заниматься своим делом и радовать людей. На церемонии открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" Лукашенко заявил, что искусство сегодня остро нужно славянской семье, БелТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии