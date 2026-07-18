Автоматический перерасчёт пенсий с 1 августа 2026 — кому повысят выплаты

Перерасчёт пенсий с 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведёт автоматически. Повышение коснётся работающих получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии