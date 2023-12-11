11 декабря в Архангельской области ожидается до -18°С

В понедельник, 11 декабря, в Архангельской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.По информации Северного УГМС, днем возможен небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.
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