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11 декабря в Архангельской области ожидается до -18°С

11 декабря в Архангельской области ожидается до -18°С

В понедельник, 11 декабря, в Архангельской области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.По информации Северного УГМС, днем возможен небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.

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