Артем Жога представит Дениса Паслера 28 марта

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога представит врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе полпредства.
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