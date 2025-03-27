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Артем Жога представит Дениса Паслера 28 марта

Артем Жога представит Дениса Паслера 28 марта

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога представит врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе полпредства.

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