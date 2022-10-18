Amazon оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить информацию о наркотиках

Мировой суд Москвы вынес решение по делу американской компании Amazon. За отказ удалить информацию о местах покупки наркотиков и прекурсоров руководство торговой платформы должно будет заплатить в размере трех миллионов рублей.
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