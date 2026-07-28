Как сохранить команду в кризис: принципы эффективного управления

Кризис в экономике или отрасли всегда усиливает напряжение внутри компании. Сотрудники видят снижение продаж, перенос проектов, сокращение бюджетов и начинают задаваться вопросами: насколько устойчив бизнес, будут ли выплачиваться зарплаты, не последуют ли сокращения? Если руководство избегает этих тем, информационный вакуум быстро заполняется слухами.