Как сохранить команду в кризис: принципы эффективного управления

Кризис в экономике или отрасли всегда усиливает напряжение внутри компании. Сотрудники видят снижение продаж, перенос проектов, сокращение бюджетов и начинают задаваться вопросами: насколько устойчив бизнес, будут ли выплачиваться зарплаты, не последуют ли сокращения? Если руководство избегает этих тем, информационный вакуум быстро заполняется слухами.
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