ИИ-психоз, цены на жилье в Москве и кибератаки на супермаркеты

- Американские психиатры впервые подробно описали случаи состояния, при котором общение с чат-ботом может спровоцировать или усилить психические расстройства; - На Хайнане начали объявлять остановки автобуса на русском язык; - В Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 миллионов; - Около 400 магазинов во Франции пострадали в результате кибератаки; - Домашняя кошка заразила хозяйку паразитами, которые вызвали редкую анемию.