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Зиньковский заявил, что "Спартак" готов дать отпор в ответ на провокации игроков "Зенита"

Зиньковский заявил, что "Спартак" готов дать отпор в ответ на провокации игроков "Зенита"

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский заявил, что игроки красно-белых готовы дать отпор в ответ на возможные провокации со стороны футболистов петербургского "Зенита" в очном поединке команд в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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