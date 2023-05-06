Зиньковский заявил, что "Спартак" готов дать отпор в ответ на провокации игроков "Зенита"

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский заявил, что игроки красно-белых готовы дать отпор в ответ на возможные провокации со стороны футболистов петербургского "Зенита" в очном поединке команд в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).