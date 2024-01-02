В соцсети Х Маска голосовали за самого "уважаемого политика мира". Кого назвали?

Один из крупнейших аккаунтов в соцсети X - "World of Statistics" - с 3,5 миллионов подписчиков, занимающийся сбором статистики, провёл перед Новым годом следующий опрос: Кого из нынешних мировых лидеров вы больше всего уважаете? Результат, как говорится, налицо: Если глава Запада Байден в своей же американской соцсети набрал 7%, то можно представить, сколько здесь было бы у его "замов" - Шольца с Макроном, которые на публике даже пытаются показать какое-то свое превосходство перед Путиным.