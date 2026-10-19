Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед предстоящим матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» высказался, как противостоять нападающему каталонцев Ламину Ямалю.
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