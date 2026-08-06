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В России раскритиковали идею отмены ЕГЭ

В России раскритиковали идею отмены ЕГЭ

Отменить Единый государственный экзамен из-за роста цен на услуги репетиторов и скандала с неудачными поступлениями стобалльников — это значит пытаться устранить следствие, не разобравшись в причине, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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