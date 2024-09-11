Арест автомобиля убедил жительницу Коряжмы возместить ущерб от ДТП

Ранее женщина стала виновницей аварии — при движении задним ходом врезалась в другое транспортное средствоТак как выплаченных страховой компанией денег на полное восстановление автомобиля не хватило, пострадавшая сторона обратилась в суд.
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