Ученые выявили ген, отвечающий за деформацию хорды у эмбрионов рыбок данио

Может ли один-единственный ген, кодирующий белок, определить, нормально ли развивается эмбрион позвоночного? Да, утверждают исследователи из Университета Осака Метрополитен, которые обнаружили, что подавление Pcdh8 необходимо для правильного удлинения хорды у рыбок данио.