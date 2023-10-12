РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре

Российской премьер-лига (РПЛ) объявила имена претендентов на звание лучшего тренера в сентябре. Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, на звание лучшего тренера претендуют Владимир Ивич, из «Краснодара», Игорь Осинькин из самарских «Крыльев Советов», Михаил Галактионов, из московского «Локомотива», Сергей Юран из «Пари Нижнего Новгорода» и Давид Деограсия из «Оренбурга».