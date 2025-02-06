Вагенкнехт назвала итоги грядущих выборов в ФРГ решением ее политического будущего

2652 прочтения Вчера Кандидат в канцлеры ФРГ от «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что результаты парламентских выборов в стране и решат ее политическое будущее.