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Вагенкнехт назвала итоги грядущих выборов в ФРГ решением ее политического будущего

Вагенкнехт назвала итоги грядущих выборов в ФРГ решением ее политического будущего

 2652 прочтения Вчера Кандидат в канцлеры ФРГ от «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что результаты парламентских выборов в стране и решат ее политическое будущее.

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