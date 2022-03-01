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Подбор футболистов в «Зените» сумасшедший по меркам России, однако «Рубин» продемонстрировал, что это еще не гарантия очередного чемпионства

Подбор футболистов в «Зените» сумасшедший по меркам России, однако «Рубин» продемонстрировал, что это еще не гарантия очередного чемпионства

После матча «Зенита» с «Рубином» (3:2) известный футбольный тренер Сергей Ташуев прокомментировал «СУ» ход турнирной борьбы и шансы «Динамо» побороться за золото с «Зенитом».

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