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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 23.10.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 23.10.2023

❇❇❇ В Питере грустно и холодно. Все, как мы любим! ❇❇❇ - Прикинь, мне никто не верит! - Да ладно, хорош врать! ❇❇❇ Прошло уже два года после собеседования, начинаю подозревать, что выбрали кого-то другого.

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