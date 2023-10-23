Лучшие Анекдоты из Питера за 23.10.2023

❇❇❇ В Питере грустно и холодно. Все, как мы любим! ❇❇❇ - Прикинь, мне никто не верит! - Да ладно, хорош врать! ❇❇❇ Прошло уже два года после собеседования, начинаю подозревать, что выбрали кого-то другого.