Соль — как избежать радиоактивного заражения

Этот пост пишу в результате обнаружения пищевого преступления против человечества. Это, конечно, громкое заявление, давайте разбираться Спойлер для тех, кому интересны только выводы: самая безопасная и полезная соль на сегодня — это соль с повышенным содержанием калия, надежного производителя.