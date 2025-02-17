Актриса Рэй Сихорн раскрыла подробности нового сериала от создателя “Во все тяжкие”Как вы уже наверное знаете, Винс Гиллиган, создатель “Во все тяжкие”, и звезда “Лучше звоните Солу” Рэй Сихорн работают над новым проектом для Apple TV+.