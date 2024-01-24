Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева

Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева

Знаете, как говорят. Предатель - хуже врага. Враг - перед тобой, ты все видишь и готовишься, как защититься.

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Комментарии
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Иван Агеев
Уже одни такие &quot;умники&quot; были - хохлы. Так те хоть изначально побогаче были, дольше продержались. А эти на что надеются?
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1 д.
S
Serg
Какие там хозяйственники- &quot;водка пью, дутар играю, кызымка на кутак тягаю&quot;- и больше ничего.
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14 час.
Александр Попов
КАЗАХИ &quot;слепые&quot;, наступают на ГРАБЛИ ФАШИСТОХОХЛОВ. СОРОСЯТОПОРОСЯТА. Смешные и глупые.
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13 час.

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