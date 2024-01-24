Знаете, как говорят. Предатель - хуже врага. Враг - перед тобой, ты все видишь и готовишься, как защититься.
Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева
Комментарии
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Иван Агеев
Уже одни такие "умники" были - хохлы. Так те хоть изначально побогаче были, дольше продержались. А эти на что надеются?
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1 д.
S
Serg
Какие там хозяйственники- "водка пью, дутар играю, кызымка на кутак тягаю"- и больше ничего.
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14 час.
Александр Попов
КАЗАХИ "слепые", наступают на ГРАБЛИ ФАШИСТОХОХЛОВ. СОРОСЯТОПОРОСЯТА. Смешные и глупые.
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13 час.
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