Нововведение для всех российских школьников: с 1 сентября запретят пользоваться смартфонами на уроках

Нововведение для всех российских школьников: с 1 сентября запретят пользоваться смартфонами на урокахВ преддверии нового учебного года Министерство просвещения опубликовало официальный документ, который меняет привычный порядок школьной жизни.
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