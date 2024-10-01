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Лена Катина о больном: «Мне бы очень хотелось, чтобы сыновья не имели к шоу-бизнесу никакого отношения»

Лена Катина о больном: «Мне бы очень хотелось, чтобы сыновья не имели к шоу-бизнесу никакого отношения»

Участница «Евровидения» посвятила себя семье и двум сыновьям. Катина признается, что хочет оградить детей от шоу-бизнеса, но поддерживает все их стремления.

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