На Украине водитель на ходу подобрал в машину убегающего от военкомата мужчину

На Украине неизвестный водитель, который проезжал мимо места, где проводилась мобилизация местного населения, на ходу открыл дверь машины и помог украинцу сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата).
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